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راموس يوجه ضربة قاضية إلى صلاح

الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:15 م
راموس يوجه ضربة قاضية إلى صلاح
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محمد جمال
 
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كشفت صحيفة "سبورت الإسبانية" أن المدافع الإسباني "سيرجيو راموس "لاعب ريال مدريد، يرفض التعاقد مع الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يصر على ضم صلاح الذى تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو، خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريذز وتحقيقه للقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، ولكن يواجه صعوبة من راموس.

وأشارت الصحيفة إن راموس لم ينسي حتي الأن الإضطهاد الذي حدث له بعد إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 وهجوم الصحافة المصرية عليه وتلقيه تهديدات.

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