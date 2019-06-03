ترقب لقرار المحكمة العليا.. توقعات بإعلان الثلاثاء أول أيام العيد بالمملكة

ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعتين المقبلتين قرارها بشأن موعد حلول عيد الفطر المبارك وفق ما وردها من لجان الترائي.

ويتوقع أن يعلن بأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر وذلك بعد تقدم عدد من الشهود برؤية الهلال في تمير.







