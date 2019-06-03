ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية رواندا لبحث آفاق التعاون المشترك

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:50 م
وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية رواندا لبحث آفاق التعاون المشترك
الفريق أول محمد زكي - القائد العام للقوات المسلحة
Advertisements
طباعة
كريم وزيري
 
Advertisements
التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد ريتشارد سيزيبيرا وزير خارجية جمهورية رواندا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الأوضاع فى المنطقة وما تشهدة من تهديدات تؤثر على أمن واستقرار البلدين كما تم التطرق لفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية رواندا بدور مصر الفاعل في المنطقة وجهود القيادة السياسية المصرية الرامية لدعم الأشقاء في القارة الإفريقية خاصه في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي لعام 2019.

وأعرب القائد العام عن اعتزازة بالعلاقات التاريخية الراسخة والقواسم المشتركة التى تربط بين مصر ورواندا وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
1
x
17:30
1
الإكوادور
أوكرانيا
3
x
17:30
1
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك