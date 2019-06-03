مترائي هلال شوال: الجو كان صافياً وشاهدته بكل وضوح
الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:48 م
الفجر السعودى
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أكد المترائي متعب البرغش الذي شاهد هلال شهر شوال أن الجو اليوم كان صافياً جداً في تمير، وقال: تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح.
وأضاف: شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.
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