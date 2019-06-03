تعرف على تفاصيل الحلقة 28 من"ولد الغلابة"

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، تصاعد غير متوقع للأحداث.









أعرب عيسى لفرح عن ندمه وحسرته على ما فعلاه من قتل وتجارة فى المخدرات، متمنياً أن يعود كما كان فى الماضى مدرس التاريخ البسيط صاحب الضمير.









دعي عيسى صفية وصديق وزوجته وزوجة حمزة فى بيته فى القاهرة علي وجبة الغذاء وجمعهما كما كان فى الماض وفى لقاء منفرد اصطدمت فرح مع صفية واخبرتها فرح انها تعرف نيتها السيئة تجاه عيسي رغم التظاهر بالتقرب منه وهددتها بالقتل اذا فعلت شئ لعيسى اعترف مُصنع الاستروكس أن عيسي هو من أجبره على العمل معه في تجارة المخدرات هو وشقيقه "صديق"، وأبلغت صفية شقيقها صديق أنها قامت بإبلاغ الشرطة من أجل التخلص من عيسي، فأبلغها أنه هو من يتاجر في المخدرات وعيسي ليس له علم بذلك، وأبلغ صديق شقيقه عيسى بذلك، فأمره الأخير بالاختفاء حتى يتحدث مع المحامي جمال لبه، الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر.









جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.