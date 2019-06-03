شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر لا يقبل عليه إلا لئيم

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قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن النشوز جريمة إذا لم يتم تداركها بحلول، فقد تؤدي إلى تدمير الأسرة، وهذه الجريمة يشترك فيه كلًا من الرجل والمرأة.



وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الازهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن ضرب الزوج للزوجة أو سبها حرام، وهذا الأمر لا يقبل عليه إلا لئيم، لافتَا إلى أن الشريعة الإسلامية كما كفلت حقوق للزوجة كفلت أيضًا حقوق للزوجة، وعلى كلا الطرفين الالتزام بهذه الحقوق والواجبات.





