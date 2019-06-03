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ضبط مصنع للعرق المسكر بمحافظة الجموم

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:39 م
ضبط مصنع للعرق المسكر بمحافظة الجموم
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تمكَّنت شرطة محافظة الجموم، اليوم الاثنين، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ضبط مصنع للعرق المسكر تديره عمالة وافدة بأحد أودية وضواحي المحافظة.

 وكشفت مصادر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، رصدت المصنع، وجرى التنسيق الأمني بينها وبين الشرطة بمحافظة الجموم، وتم ضبط مصنع العرق المسكر في إحدى ضواحي المحافظة، والذي تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وتم ضبط 25 برميلًا، و84 عبوة جاهزة للترويج، وجرى إتلاف المضبوطات من قبل الجهة المعنية بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.

وأوضح الناطق الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ سالم بن عبيد الصواط، أن التنسيق الأمني بين الهيئة والشرطة أسفر عن ضبط المصنع وإتلاف المضبوطات من قبل الجهات المختصة.
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