حساب فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا يتعرض للقرصنة

تعرض حساب "الانستجرام" الخاص بالموديل كينسي ولانسكي، للاختراق، وهي الفتاة التي اقتحمت ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي استضاف مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.





وأكدت صحيفة "الصن" البريطانية، أن حساب "كينسي ولانسكي" قد تعرض للاختراق، وهي الفتاة التي اقتحمت مباراة نهائي الشامبيونزليج ليفربول وتوتنهام في مشهد مثير.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الموديل حققت شهرة كبيرة بعد حادث اقتحامها للمباراة، حيث ارتفع عدد متابعيها من 300 ألف إلى 2.5 مليون تقريباً في أقل من 24 ساعة عبر الانستجرام، ولكن حسابها أُخترق ولا أمل لعودته.



