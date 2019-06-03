ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فتح باب المشاركة في الدورة الـ21 لأيام قرطاج المسرحية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:33 م
فتح باب المشاركة في الدورة الـ21 لأيام قرطاج المسرحية
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

أعلنت لجنة تنظيم مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" عن فتح باب المشاركة في الدورة الـ21 للمهرجان، والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر القادم.


ودعت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، الهياكل والفرق المحترفة للإنتاج المسرحي من مختلف أنحاء العالم الراغبة في المشاركة إلى توجيه ملفات ترشحها إلى إدارة المهرجان، وذلك في موعد أقصاه يوم 15 سبتمبر القادم، منوهة بأن المهرجان يخصص مسابقة رسمية للأعمال المسرحية المحترفة التونسية والعربية والأفريقية التي تم إنتاجها خلال العام الحالي.

 

وأشار البيان إلى أن لجنة انتقاء العروض هي المخولة وحدها باختيار عروض المسابقة الرسمية والعروض الموازية من ضمن العروض المترشحة للمشاركة، موضحة أنه على الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم والسيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم وملخص العمل المسرحي المقترح مع شهادة في تقديم العرض الأول وصور فوتوغرافية للعمل المترشح، وملف صحفي يتضمن المتابعة النقدية والإعلامية للعمل، وتسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
1
x
17:30
1
الإكوادور
أوكرانيا
3
x
17:30
1
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك