السيطرة على حريق بمحل أدوات كهربائية بشبين القناطر دون خسائر بشرية 

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب في محل أدوات كهربائية بشارع المستشفى الأميري بشبين القناطر،وتحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إداره الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بمحل أدوات كهربائية بشبين القناطر وتفحم جميع محتوياتة.



وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات أطفاء، والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية.





