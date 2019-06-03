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أمير نجران يوجه بمراجعة جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:30 م
أمير نجران يوجه بمراجعة جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول
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الفجر السعودى
 
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وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمنطقة، بمراجعة جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بالمنطقة، وخصوصاً داخل مدينة نجران، بعد أن كشفت الأمطار الأخيرة عدم كفاءة بعضها.

وشدد لدى استعراضه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، تقرير الحالة المطرية بالمنطقة، الذي قدمه أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، على ضرورة رصد نقاط الخطورة، والمشاريع ذات الكفاءة المحدودة، وإعداد الحلول الجذرية بشأنها.

كما ثمن سموه الحلول الطارئة والمؤقتة التي اتخذتها بعض الجهات مع كثافة هطول الأمطار، والتي لم تسجل ولله الحمد أي خسائر بشرية.
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