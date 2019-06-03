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صراع ناري بين وكلوب وجوارديولا على نجم فرنسا

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:27 م
صراع ناري بين وكلوب وجوارديولا على نجم فرنسا
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محمد جمال
 
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يستمر التنافس بين المدير الفنى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، خارج المستطيل الأخضر.

وكشفت شبكة "سكاى سبورتس" أن الثنائي يريدان التوقيع مع اللاعب الفرنسي ونجم ليون "نبيل فقير" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن فقير الذى حصل مع الديوك على لقب كأس العالم 2018 ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في صيف 2020 أى يمكنه التوقيع مجاني في يناير القادم.

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