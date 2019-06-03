الشيخ إبراهيم رضا يعطي نصائح للشعور بلذة الطاعة (فيديو)

قال الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامي إن أهم مظاهر شكر الله، التواضع لعباده، فقد كان النبي متواضعا للغاية.





وقال "رضا" خلال تقديمه برنامج "إنسانيات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين إن الله سبحانه وتعالى ميز المسلمين بالوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، لتحقيق الاستقامة والطاعة.



