ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"إنيوس" البريطانية تستثمر 2 مليار دولار بالسعودية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:24 م
إنيوس البريطانية تستثمر 2 مليار دولار بالسعودية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودى
 
Advertisements
أعلنت شركة (إنيوس) البريطانية للبتروكيماويات، اليوم الاثنين، أنها وقّعت اتفاقًا مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية، لاستثمار ملياري دولار في بناء ثلاثة مصانع داخل المملكة.

وأوضحت الشركة أنَّ مصانع (إنيوس) ستكون جزءًا من خطط أرامكو وتوتال بناء مجمع بتروكيماويات تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، سيتم تسميته «مشروع أميرال»، وسيقوم بتوريد مشتقات أنشطة مصب ووحدات كيماويات متخصصة بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار. وفقًا لـ«رويترز».

من جانبه، قال جيم راتكليف رئيس مجلس إدارة (إنيوس) الملياردير جيم راتكليف «إنَّ التوقيت مناسب لندخل هذا الاتفاق المهم في السعودية مع أرامكو السعودية وتوتال. سنجلب تكنولوجيا متقدمة لأنشطة المصب مما سيضيف قيمة ويخلق المزيد من الوظائف في المملكة».
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
1
x
17:30
1
الإكوادور
أوكرانيا
3
x
17:30
1
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك