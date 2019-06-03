"إنيوس" البريطانية تستثمر 2 مليار دولار بالسعودية

أعلنت شركة (إنيوس) البريطانية للبتروكيماويات، اليوم الاثنين، أنها وقّعت اتفاقًا مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية، لاستثمار ملياري دولار في بناء ثلاثة مصانع داخل المملكة.





وأوضحت الشركة أنَّ مصانع (إنيوس) ستكون جزءًا من خطط أرامكو وتوتال بناء مجمع بتروكيماويات تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، سيتم تسميته «مشروع أميرال»، وسيقوم بتوريد مشتقات أنشطة مصب ووحدات كيماويات متخصصة بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار. وفقًا لـ«رويترز».



