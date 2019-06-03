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ريهام عبدالغفور تتألق في شخصية "فريدة" بعدسة طارق حسين

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:22 م
ريهام عبدالغفور تتألق في شخصية فريدة بعدسة طارق حسين
ريهام عبدالغفور
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محمود حنفي
 
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اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بصور الفنانة ريهام عبدالغفور بعدسة المصور طارق حسين في مسلسل "زى الشمس" بطولة دينا الشربينى وأحمد السعدني.


ونشرت ريهام عددا من صور المشاهد التى التقطها لها طارق حسين  على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة "فيس بوك" و"إنستجرام" والتى نالت إعجاب المتابعين لها وتساءلوا عمن تورط في قتلها.

وتجسد ريهام خلال أحداث المسلسل لشخصية "فريدة" التى تتعرض للقتل وتبدأ شقيقتها دينا الشربينى رحلة البحث عن مرتكب الجريمة.
ريهام عبدالغفور تتألق في شخصية "فريدة" بعدسة طارق حسين
ريهام عبدالغفور تتألق في شخصية "فريدة" بعدسة طارق حسين
ريهام عبدالغفور تتألق في شخصية "فريدة" بعدسة طارق حسين
ريهام عبدالغفور تتألق في شخصية "فريدة" بعدسة طارق حسين
ريهام عبدالغفور تتألق في شخصية "فريدة" بعدسة طارق حسين
ريهام عبدالغفور تتألق في شخصية "فريدة" بعدسة طارق حسين
ريهام عبدالغفور تتألق في شخصية "فريدة" بعدسة طارق حسين
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