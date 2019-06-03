الجالية المسلمة في هونج كونج: العيد الأربعاء

أعلن مجلس أمناء موارد الجالية المسلمة في هونج كونج أن يوم غد الثلاثاء 4 يونيو 2019م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان للعام الجاري 2019م، وأول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019، بحسب قرار لجنة ترائي الهلال التي أجمعت على عدم رؤية الهلال لشهر شوال هذه الليلة.





جاء ذلك في بيان أصدره المجلس قبل قليل وتم التعميم لكل الجالية المسلمة عبر المساجد الخمسة التابعة للمجلس بأن يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان لعدم رؤية الهلال وسيكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.