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ارتفاع في أسعار الذهب مع اقتراب إعلان موعد عيد الفطر اليوم الإثنين 3/6/2019

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:18 م
ارتفاع في أسعار الذهب مع اقتراب إعلان موعد عيد الفطر اليوم الإثنين 3/6/2019
أسعار الذهب المحلي
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الفجر الاقتصادي
 
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ارتفعت أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 4 جنيهات، جاء نتيجة صعود جديد لأوقية الذهب لترتفع من 1305 دولار إلي 1316 دولارًا، بالتزامن مع استمرار التصعيد الصينى الأمريكى وتهديدات رئيس أمريكا دونالد ترامب للمكسيك بفرض رسوم 5%.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل اليوم 526 جنيها

عيار 24 سجل اليوم 702 جنيها

عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها

الجنيه الذهب اليوم 4912 جنيها
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