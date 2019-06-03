MAD Solutions تنافس بأربعة أفلام في المسابقة الرسمية لـمهرجان طرابلس للأفلام

تنافس MAD Solutions بأربعة أفلام في المسابقة الرسمية لـمهرجان طرابلس للأفلام (9- 19 يونيو/تموز)، والأفلام هي ولدي للمخرج التونسي محمد بن عطية، وفيلم التحريك للمخرج ماتس غرورد، وفيلم الحلم البعيد للمخرج مروان عمارة والمخرجة يوهانا دومكي، والفيلم القصير Before We Heal للمخرج نديم حبيقة.









مهرجان طرابلس للأفلام هو حدث سينمائي مبادر لتحسين صورة المدينة من خلال ثلاثة أهداف، أولها إغناء البيئة الثقافية المحلية في طرابلس، ثانياً الترويج للأرث الثقافي المديني الغني وإبراز الفنانين المحليين، وثالثاً التأسيس لصورة مختلفة للمدينة وجوارها تمهيدا لحضورها المرغوب كمقصد سياحي واعد.









عن فيلم ولدي:

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ونافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائي حيث فاز الممثل التونسي محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضاً على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا.









ويحكي ولدي قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيراً بالتحسن، يختفي فجأة.









فيلم ولدي من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.









عن فيلم البرج:

فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات رومانيا عدل كسرافي، محمد بكري، نجلاء سعيد ومراد حسن، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك، وتتولى MAD Solutions توزيعه في العالم العربي، ويحكي قصة الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عاماً، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.









وحصل البرج على جائزتين خلال مشاركته في المهرجان الدولي لأفلام الأطفال بشيكاغو وهما جائزة ليف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريك، كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بالإضافة إلى مهرجان لندن فلسطين السينمائي، أيام فلسطين السينمائية، مهرجان آنسي الدولي لأفلام التحريك بفرنسا، مهرجان الفيلم العربي بفاماك بفرنسا.





عن الحلم البعيد:

أحداث الفيلم تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك. ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السنّ الذين يعملوّن في أحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.





وكان الفيلم قد حصل على الجائزة البرونزية كأفضل إسهام فني من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ 53 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، كما نافس في المسابقة الرسمية بـمهرجان الجونة في عرضه الأول بالعالم العربي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان لندن السينمائي، بالإضافة لمهرجانات دولية أخرى.





الفيلم من إخراج مروان عمارة ويوهانا دومكي، وإنتاج رومان رويتمان (شركة مونوكل - ألمانيا)، مارك لطفي (شركة فيج ليف ستوديو- مصر) وآرني بريكنستوك (شركة فروت ماركت - ألمانيا)، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.





عن Before We Heal:

تدور أحداث الفيلم حول سليم الذي يزور حبيبته السابقة ريا في منزلها، ويدخل الحمام ليجد نفسه عالقاً داخله، وعلى عتبة الباب وكل منهما على جانب؛ تتم محاولات إخراجه ومعها يأتي ضحك وأمل وذكريات وصراخ.





الفيلم من تأليف وإخراج نديم حُبيقة وبطولة يُمنى مروان، محمد بساط وإيلي نجيم، وتصوير سيلين لايوس ومونتاج ناتالي ريبزوموسيقى جون ناصف، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.





وكان الفيلم قد حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة الثانية من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، كما عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأيام قرطاج السينمائية، وفي موطنه لبنان في مهرجان الفيلم اللبناني، وقبلها كان العرض الأول في مهرجان إيجه السينمائي الدولي باليونان، ومهرجان الفيلم العربي بكاليفورنيا في أميركا.