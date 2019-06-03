حدائق غرب المنصورة تتجمل استعدادا لاستقبال عيد الفطر (صور)
الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:18 م
محمد كشك
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تشهد حدائق غرب المنصورة حملات نظافة مكبرة من تجميل وقص وتهزيب للأشجار وتجميلها إستعدادا لإستقبال عيد الفطر المبارك
شملت الحملات حدائق شجرة الدر، عروس النيل، البانوراما، الشهداء بشارع المشاية السفلية، إلى جانب حديقة الزراعيين والحدائق المفتوحة بشارع الجيش، حيث تم قص وتهذيب الأشجار والحشائش والنباتات، زيادة الرقعة الخضراء ذلك بزراعة الحدائق بأجود أنواع النباتات لإضفاء المظهر الجمال
يشار إلى أن محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم أمر برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم وتوفير الأماكن الخاصة بإحتفالات المصريين وضرورة ان تكون تلك الأماكن تتناسب مع قيمة محافظة الدقهليه وتحديدا عاصمتها المعروفة منذ القدم بجزيرة الورد.
قام حي غرب المنصوره بحملة مكبرة لتلك الاستعدادات من نظافة للحدائق العامة بنطاق الحي ودهانات وإصلاح لكافة المظلات الموجودة داخل الحدائق العامة بنطاق الحي وفي محيطها بالإضافة الي حملة مكبرة للنظافة في نطاق الحي وكورنيش نيل المنصورة بنطاق الحي ودهان للأشجار الموجودة علي الكورنيش والحدائق والتي تعد من معالم المنصورة نظرا لقدم تلك الأشجار وطول عمرها.
وتولت الحملة دهان لكافة البلدورات علي جوانب الطريق بمدينة المنصورة قادت الحملة مني المتبولي نائب رئيس الحي والمهندس فؤاد النحاس مدير ادارة الحدائق العامة بحي غرب.
وقالت مني المتبولي إن حي غرب جاهز لإستقبال كافة المواطنين الراغبين في الاحتفال بأعياد القيامة وأعياد شم النسيم وان رئيس الحي امر برفع درجة الاستعداد للاحتفال تنفيذا لتعليمات المحافظ الذي امر بتوفير كل الدعم حتي يستطيع المواطنين الاحتفال بمنتهي السهولة واليسر خاصة وان عيد شم النسيم يعد من المناسبات التاريخية وأقدم أعياد المصريين وله في نفوسهم قيمة كبيرة للغاية.
قال المهندس فؤاد النحاس مدير ادارة الحدائق العامة إن حدائق حي غرب جاهزة لإستقبال كافة الزائرين للإحتفال باعياد شم النسيم وأعياد القيامة وقال النحاس اننا علي استعداد دائم وليس من اليوم ولكن رفع درجة الاستعداد بيكون في المناسبات الخاصة بالحدائق والمرتبطة بها خاصة وان الحدائق العامة بحي غرب المنصورة تعد مقصدآ لكل ابناء محافظة الدقهلية وبعض محافظات المجاورة لإنها الأقدم بالمنطقة والأشهر وهو سبب رئيسي لزيادة الإقبال لكننا مستعدون دائما وتزداد استعداداتنا في تلك المناسبات الاصيله في نفوس جموع المصريين.
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