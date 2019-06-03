نشرة أخبار السادسة.. مدير القاهرة التاريخية يعلن تكاليف وموعد افتتاح قصر البارون

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إعلان وزارة التضامن، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد، فضلًا عن تسليم المسلحين الأكراد، للنرويج 5 أطفال يتامى من أبناء "الدواعش".





مدير القاهرة التاريخية يعلن تكاليف وموعد افتتاح قصر البارون

قال محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن مشروع ترميم قصر البارون إمبان اقتربت نسبة الإنجاز فيه من ٨٠٪.

https://www.elfagr.com/3610951





"التضامن" تعلن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الإكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

https://www.elfagr.com/3610952





محافظ أسيوط: فتح الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين في عيد الفطر

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط استعداد المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك من خلال فتح الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز المحافظة وتنظيم مشروع العبارات التابع للمحافظة لرحلات نيلية للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة كما سيتم فتح الممشي السياحي المقام على كورنيش الترعة الإبراهيمية بالمجان، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة مراكز المحافظة خاصة خلال أيام العيد متمنيًا ان يعيده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.

https://www.elfagr.com/3610950





سلم مسلحون أكراد شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، 5 أطفال يتامى، من عائلات تابعة تنظيم "داعش" للسلطات النرويجة.





أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر فى نهاية شهر مايو 2019، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.



