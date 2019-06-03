تردد بي إن سبورت المفتوحة 2019 والناقلة لـ أهم مباريات الدوريات والبطولات العالمية

جئنا اليوم مع تردد بي إن سبورتس الرياضية حيث أن تلك المجموعة من القنوات، تعمل على نقل جميع البطولات العالمية الكبيرة، وأيضاً كافة المباريات العالمية الهامة، والتي تجمع بين أقوى الفرق الرياضية لتعرضها على شاشاتها صاحبة الصورة فائقة النقاء والمشاهدة العالية، كما تقوم بنقل الدوري الأسباني ودوري أبطال العالم، والبطولات الأسيوية والإفريقية، ويتم عمل متابعة لكافة المباريات عبر استوديوهات تحليلية خاصة بها مع أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين، قبل عرض المباريات بنحو الـ 2 ساعة وأثناء الأحداث وبعد انتهائها، كل ما عليك هو القيام بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد بي إن سبورت الرياضية وتمتع بأنقى صورة على الإطلاق.





وفي حالة ضبط جهازك على تردد بي إن سبورتس الرياضية سوف تتمتع بخدة البث بنحو الأ 24 ساعة بدون توقف مع مجموعة قنوات بي إن سبورت، وتشعر بتغطية متميزة لا شئ يضاهيها مع البطولات العالمية والأفريقية لمختلف أنواع الرياضات جميعها، مع أشهر المحللين والمقدمين الرياضيين، كما يمكن التمتع مع خدمة المشاهدة عبر الإنترنت مع رؤية وضوح فائقة بدرجة الـ P.108، لمشاهدة أدق التفاصيل مع أحدث التقنيات.





تردد بي إن سبورت الرياضية يتيح مشاهدة ممتعة لكافة الرياضات في العالم





تمتلك قنوات BEIN SPORTS حقوق البث الحصرية لكافة البطولات سواء العالمية أو الأفريقية أو منطقة الشرق الأوسط، وكذلك كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكأس أوروبا، وكأس العالم وغيرها الكثير والكثير، ويضاف لهذا الكثير من الرياضات المختلفة ومنها بطولة القارات للتنس.









تردد بي إن سبورت الرياضية التابعة لـ قنوات BEIN المشفرة





جاءت ترددات قنوات بي إن سبورت – BEIN SPORTS - لتكون ضمن مجموعة Bein المشفرة وجاءت على النحو التالي:



