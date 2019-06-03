عدد أيام اجازة عيد الفطر 2019 لجميع القطاعات والعاملين بالدولة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:32 م
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الكثير من العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص يرغبون في معرفة عدد أيام اجازة عيد الفطر المبارك، حيث أن من المفترض أن يبدأ عيد الفطر يوم الجمعة المقبل وبالتالي تكون هذه الأيام أجازة بالفعل وبالتالي لا يحصل المواطنين على أجازة أخرى، ولكن الأمر غير ذلك حيث أن من خلال موقع نجوم مصرية نوضح لكم الحقيقة الكاملة التي توضح أجازة عيد الفطر 2019 للقطاع العام والقطاع الخاص.
عدد أيام اجازة عيد الفطر 2019
تبدأ أولى أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من يونيو الحالي.
وبالتالي سيكون العيد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ولن يدخل ضمن أيام أخرى.
ولن يتم تعويض الموظفين عن أجازة الجمعة والسبت كما حدث العام السابق.
وتكون الإجازة مستمرة وهي مدفوعة الأجر لجميع القطاعات العام والخاص، وهذا كما أعتادنا عليه في الإجازات5 الرسمية.
الفئات المستفيدة من اجازة عيد الفطر 2019
كافة موظفين الدولة مستفيدين من الإجازة وأنها مدفوعة الأجر.
حيث أن رئيس مجلس الوزراء قرر أن تكون الإجازة بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من يونيو، وتستمر إلى يوم 6 من يونيو الموافق الخميس.
وهذه الإحارة تكون للبنوك والوزارات وكافة أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الإدارات المحلية وشركات القطاع العام والخاص.
وهذه الإجازة سواء أن تم ثبوت رؤية متمم شهر رمضان سواء كان المتمم لشهر رمضان المبارك يوم الخميس أو يوم الجمعة.
موعد عيد الفطر 2019
عيد الفطر المبارك سيكون يوم الثلاثاء الموافق 4 من يونيو، وهذا بعد أن يتم تأكيده من قبل دار الإفتاء المصرية، الجدير بالذكر أن ستستعد جميع المحافظات والمدن في مصر والدول العربية للتجهيز للصلاة، من خلال تزيين الشوارع وتجهيز الأماكن التي تقام فيها صلاة العيد، حيث أن الجميع لا يمكنه أن يشعر بقدوم العيد دون القيام بأداء صلاة العيد المبارك، والأطفال والكبار ينتظرون هذا اليوم للمصافحة والتهنئة، والتقرب إلى الله بالصلاة، وعقب الصلاة الذهاب إلى المتنزهات والأماكن الجميلة للشعور بالاحتفال بالعيد.
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