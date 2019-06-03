عدد أيام اجازة عيد الفطر 2019 لجميع القطاعات والعاملين بالدولة

الكثير من العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص يرغبون في معرفة عدد أيام اجازة عيد الفطر المبارك، حيث أن من المفترض أن يبدأ عيد الفطر يوم الجمعة المقبل وبالتالي تكون هذه الأيام أجازة بالفعل وبالتالي لا يحصل المواطنين على أجازة أخرى، ولكن الأمر غير ذلك حيث أن من خلال موقع نجوم مصرية نوضح لكم الحقيقة الكاملة التي توضح أجازة عيد الفطر 2019 للقطاع العام والقطاع الخاص.





عدد أيام اجازة عيد الفطر 2019

تبدأ أولى أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من يونيو الحالي.





وبالتالي سيكون العيد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ولن يدخل ضمن أيام أخرى.





ولن يتم تعويض الموظفين عن أجازة الجمعة والسبت كما حدث العام السابق.





وتكون الإجازة مستمرة وهي مدفوعة الأجر لجميع القطاعات العام والخاص، وهذا كما أعتادنا عليه في الإجازات5 الرسمية.





الفئات المستفيدة من اجازة عيد الفطر 2019

كافة موظفين الدولة مستفيدين من الإجازة وأنها مدفوعة الأجر.





حيث أن رئيس مجلس الوزراء قرر أن تكون الإجازة بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من يونيو، وتستمر إلى يوم 6 من يونيو الموافق الخميس.





وهذه الإحارة تكون للبنوك والوزارات وكافة أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الإدارات المحلية وشركات القطاع العام والخاص.





وهذه الإجازة سواء أن تم ثبوت رؤية متمم شهر رمضان سواء كان المتمم لشهر رمضان المبارك يوم الخميس أو يوم الجمعة.





موعد عيد الفطر 2019