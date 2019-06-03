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تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأربعاء أول أيام العيد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:42 م
تعذر رؤية هلال شوال.. وتوقعات بإعلان الأربعاء أول أيام العيد
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الفجر السعودى
 
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أكد عدد من المترائين في سدير وتمير، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، مرجحين أن تعلن المحكمة العليا أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويُنتظر استكمال إجراءات تسجيل الرؤية ورفعها للمحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم؛ لإعلان البيان الرسمي، بتحديد أول أيام العيد.

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، الـ29 من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.

وحثّت المحكمة العليا مَن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
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