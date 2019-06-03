لوكاكو يقترب من إنتر ميلان

اقترب نادي انتر ميلان الإيطالي، من ضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الفترة المقبلة.

وقالت شبكة ميدياسيت الإيطالية، إن انتر ميلان اتفق مع لوكاكو على البنود الشخصية من الانتقال لصفوف الفريق الإيطالي مقابل 8 ملايين يورو سنويا.

وتابعت الشبكة أن جوسيب ماروتا، الرئيس التنفيذي لانتر ميلان استفاد من علاقته الجيدة مع وكيل لوكاكو من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف تشكيلة أنطونيو كونتي في الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة في تقريرها بأن انتر سوف يحاول التفاوض مع مانشستر يونايتد حول سعر لوكاكو بعد رغبة النادي الإنجليزي في بيعه مقابل 90 مليون يورو.



