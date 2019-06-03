البحرين تستنكر "تراجع" قطر عما اتفق عليه في قمتي مكة

استنكر مجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين، ما أسماه "موقف قطر وتراجعها عمّا تم الاتفاق عليه في القمتين الخليجية والعربية"، اللتان عقدتا في مكة قبل أيام.





جاء في بيان لمجلس الوزراء البحريني عقب انتهاء جلسته، بحسب موقع صحيفة "أخبار الخليج"، أن "من يتراجع عن تأييد مثل هذه المخرجات السامية، يقدم للعالم أجمع ولدول مجلس التعاون والدول العربية ارتباطه بأجندات تتعارض مع ما ذهبت إليه القمتان الخليجية والعربية في الحفاظ على الأمن الخليجي والعربي والإسلامي، واستنكار التدخل في الشؤون الداخلية لدوله أو استهداف أمنها واستقرارها".





وأبدى مجلس الوزراء البحريني استياءه من موقف دولة قطر، التي هي عضو في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، بأن "تتراجع عن دعم ما يعزز الكيان الخليجي والعربي ويحافظ على أمنهما واستقرارهما".





وأشاد مجلس الوزراء البحريني بنجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية الرابعة عشر، منوها بكلمتي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، و"بما احتوته من مضامين تدعم التضامن الخليجي والعربي والإسلامي وتعزز الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الأنظمة التخريبية والتصدي للإرهاب ومموليه، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة الكاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، ولحل الدولتين، والمرجعيات الدولية ذات الصلة".





وأكدت القمتان الخليجية والعربية الطارئة، اللتين استضافتهما مكة المكرمة ليلة السبت، على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، مطالبتين إيران بالتوقف عن التدخل في شؤون دول الجوار وتهديد الأمن القومي للمنطقة، والتوقف عن تسليح جماعة الحوثي في اليمن.





وأكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على مساندة الدول العربية لأي إجراءات تتخذها المملكة ضد تلك الاعتداءات في إطار الشرعية الدولية.