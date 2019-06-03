ميناء دمياط يستقبل 10 ألاف طن من الحديد
الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:33 م
الفجر الاقتصادي
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة .
ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2702 طن .
في حين غادر عدد 440 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 23632 من البضائع العامة منها عدد 90 سيارة نقل محملة بـ 4513 طن قمح .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150799، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54507 طنا .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5037 طن رمل و 4600 طن فوسفات و 7700 طن يوريا .
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 931 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 181 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 494 حاوية مكافئة .
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9942 طن حديد و 1037 طن خشب و 8900 طن خردة و 150 طن زيت و 6500 طن ذرة و 7000 طن قمح و 8102 طن كسب صويا و 5000 طن جيلاتين .
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