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يوفنتوس ينقد على صفقة ريال مدريد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:25 م
يوفنتوس ينقد على صفقة ريال مدريد
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علي نبوي
 
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يستعد نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لتقديم عرض رسمي إلى نابولي من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن يوفنتوس يرغب في دعم صفوف فريقه للموسم المقبل في ظل رغبته للمنافسة على البطولات وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا.


وأضافت الصحيفة بأن يوفنتوس على استعداد تام للتقدم بعرض رسمي لضم المدافع السنغالي المطلوب من أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

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