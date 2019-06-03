شاهد تصميم شيفروليه كورفيت المتوقع قبل الكشف عنها (صور)
الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:23 م
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على الرقم من أن شركة شفروليه حددت موعد الكشف عن كورفيت الجديدة إلا أن الجمهور يبدو متحمسًا.
قام مصمم بعمل هذا التصميم التوقعي للسيارة، والذي يبدو واقعياً بدرجة كبيرة، بالتأكيد نتوقع بعض الاختلافات وأن تكون السيارة الإنتاجية بتصميم رياضي فاخر.
ستكشف شفروليه عن كورفيت الجديدة في 18 يوليو القادم في كالفورنيا وسنتعرف حينها على السيارة بالتفصيل.
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