شاهد تصميم شيفروليه كورفيت المتوقع قبل الكشف عنها (صور)

على الرقم من أن شركة شفروليه حددت موعد الكشف عن كورفيت الجديدة إلا أن الجمهور يبدو متحمسًا.





قام مصمم بعمل هذا التصميم التوقعي للسيارة، والذي يبدو واقعياً بدرجة كبيرة، بالتأكيد نتوقع بعض الاختلافات وأن تكون السيارة الإنتاجية بتصميم رياضي فاخر.



