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14 إصابة فى حادث مروري.. واستنفار طوارئ مستشفى الموية العام

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:28 م
14 إصابة فى حادث مروري.. واستنفار طوارئ مستشفى الموية العام
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الفجر السعودى
 
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استنفر حادث مروري وقع فجر اليوم، نتج عنه ١٤ إصابة أغلبها صُنف بالمتوسطة، طوارئ مستشفى الموية العام شمال الطائف بعد استقباله لهم.

وفور تلقي المستشفى البلاغ تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية، ورفع من جاهزية أقسام الطوارئ والتنويم، وأرسل فرقاً طبية مجهزة لموقع الحادث.

وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور ورضوض وكدمات وجروح، و تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والطفيفة.

وقدم المستشفى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لكافة المصابين وجرى تنويم عدد من الحالات.
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