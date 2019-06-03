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تعرف على الدولة الأوروبية التي لغتها الرسمية العربية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:27 م
تعرف على الدولة الأوروبية التي لغتها الرسمية العربية
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وكالات
 
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تشهد الدول الأوروبية موجة نزوح كبيرة من البلدان العربية، مما أدى إلى انتشار اللغة العربية بشكل كبير في هذه الدول، ولكن لم يصل الحال إلى أن تكون اللغة الرسمية لبلد أوروبي اللغة العربية.

ولكن هناك جزيرة رائعة في البحر الأبيض المتوسط تدعى مالطا، وهي جزيرة صغيرة ودولة مستقلة بحد ذاتها، يتحدث سكانها لغة مشتقة من اللغة العربية وتتشابه إلى حد كبير معها.

بالإضافة إلى اللغة العربية والمالطية يتحدث سكان الجزيرة اللغة الإنجليزية، فهي منتشرة بكثرة في البلاد، وتأتي بأهميتها قبل الإيطالية.

ويشار إلى أن دولة مالطا هي من أصغر دول العالم وأكثرها من حيث الكثافة السكانية، حيث نجحت في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.
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