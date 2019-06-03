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زيلينسكي يزور بروكسل لتأكيد سعي أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي والناتو

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:25 م
زيلينسكي يزور بروكسل لتأكيد سعي أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي والناتو
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وكالات
 
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سيقوم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بزيارة لبروكسل هي الأولى له منذ توليه رئاسة البلاد، يؤكد فيها تمسك كييف بالحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو، حسبما أورد مكتبه.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الدولة، يوليا ميندل، خلال موجز صحفي في كييف، اليوم الاثنين: "غدا سيقوم الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأول زيارة خارجية له. بالطبع هي زيارته إلى بروكسل والهدف منها التأكيد على ثبات نهج أوكرانيا في مضيها قدما باتجاه التكامل مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي".

وأوردت المتحدثة أن زيلينسكي سيلتقي في بروكسل قادة أوروبيين، بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والرئيس البولندي، أندجي دودا، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ.
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