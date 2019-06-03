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'استقلال الصحافة': أداء المنظومة الإعلامية يحتاج إلى إعادة نظر

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:25 م
'استقلال الصحافة': أداء المنظومة الإعلامية يحتاج إلى إعادة نظر
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أثنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، على كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والتي ألقاها أمس بمناسبة الاحتفال بليلة القدر.


وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان له، إن كلمة فضيلة الإمام الأكبر التي ألقاها أمس، في احتفالية ليلة القدر، لخصت المشهد الإعلامي الحالي، وسلطت الضوء على بعض النقاط الغائبة في المنظومة الإعلامية، أداء وإدارة، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود محطات تتبنى إنصاف الدين الإسلامي، وتصحيح الصورة المغلوطة عنه في الغرب، والاهتمام بأمور أضعفت الأمة الإسلامية.


وطالب "العدل"، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، لاعتبار كلمة "الطيب" في شقها الإعلامي، استراتيجية إعلامية جديدة واجبة النفاذ خلال الفترة القادمة، بما يتطلبه ذلك من ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية لإنجازها.


وأكد "العدل" أن أداء المنظومة الإعلامية، في حاجة إلى إعادة نظر، ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا الدينية، ولكن أيضًا الوطنية، التي هي في أمس الحاجة إلى دعم وتنوير الرأى العام المحلي والدولي بها؛ لمساندة خطط الدولة، والعمل على إنجاحها، خاصة في ظل التحديات والصعوبات التي تتعرض لها من قوى الشر الخارجية، التي تقاوم كل نجاح تحققه الدولة في مختلف القطاعات.


ودعا "العدل" الجهات المعنية، إلى ضرورة استثمار الطاقات والخبرات الإعلامية وتوظيفها في المهمة الجديدة، والتخلي عن فكرة احتكار بعض الشخوص للأداء الإعلامي، والتي لا تتوافر لديها مقومات إنجاح الاستراتيجية الإعلامية الجديدة.
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المزيد عن: نقابة الصحفيين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بشير العدل الفجر الشيخ أحمد الطيب احتفالية ليله القدر
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