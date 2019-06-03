باحث: السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي
الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:24 م
الفجر السعودى
Advertisements
Advertisements
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي.
وقال عبر حسابه في تويتر: سحب رعدية ممطرة عصر اليوم الاثنين بين المدينة وتبوك وحائل وشمال مكة وسحب على شقراء وسدير وتبوك والقصيم والظهران.
وأضاف: هي من المناطق التي سوف يتم فيها رصد #هلال_العيد فتزيد من صعوبة رؤيته، إضافة إلى صغر حجم الهلال مع قربه من الأفق ووجود وهج الشمس.
Advertisements
المزيد عن: رؤية هلال العيد السعودية اخبار
- "الحصيني": حالة ماطرة على أجزاء من المملكة .. هذه تفاصيلها
- الإنذار المبكر يوجّه تنبيهًا لسكان عسير وجازان
- الحصيني: أمطار رعدية مصحوبة ببرد على 8 مناطق بالمملكة
- عاجل - السعودية | "الحصيني" يحدد خريطة أمطار الأربعاء وليل الخميس
- خبير: السيول غرب البجادية وتوقعات بتوسع الحالة المطرية
- تنبيه بسحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وعسير
- خبير أرصاد يكشف حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الإسبوع
- سحب رعدية وأمطار متفاوتة على الرياض وعدة مناطق
- طقس أول أيام رمضان ..أمطار متواصلة بعدة مناطق