باحث: السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي





أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي.





وقال عبر حسابه في تويتر: سحب رعدية ممطرة عصر اليوم الاثنين بين المدينة وتبوك وحائل وشمال مكة وسحب على شقراء وسدير وتبوك والقصيم والظهران.