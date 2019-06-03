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باحث: السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:24 م
باحث: السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي
عبدالعزيز الحصيني
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الفجر السعودى
 
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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي.

وقال عبر حسابه في تويتر: سحب رعدية ممطرة عصر اليوم الاثنين بين المدينة وتبوك وحائل وشمال مكة وسحب على شقراء وسدير وتبوك والقصيم والظهران.
وأضاف: هي من المناطق التي سوف يتم فيها رصد #هلال_العيد فتزيد من صعوبة رؤيته، إضافة إلى صغر حجم الهلال مع قربه من الأفق ووجود وهج الشمس.
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