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محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.62%

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:22 م
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.62%
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أبورية حسين
 
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اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج اليوم نتيجة امتحانات دور مايو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 20182019، حيث بلغت نسبة النجاح 84.62% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من اعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الاعدادية.

كما اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الاعدادية المهنية للعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح73% على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع 80.7%، والمكفوفين 40%.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج إن المحافظ وجه بضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا الى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 70 ألف 566 طالب وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 69 الف و326 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون علي 50% فأكثر 59 الف 715 طالب وطالبة بنسبة نجاج 84.62%، فيما حصل 150 طالب وطالبة على الدرجات النهائية.
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