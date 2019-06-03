ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التعاون يجدد عقد "ساندرو مانويل" حتى 2022

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:20 م
التعاون يجدد عقد ساندرو مانويل حتى 2022
Advertisements
طباعة
الفجر السعودى
 
Advertisements
أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم تمديد عقد البرازيلي ساندرو مانويل حتى عام 2022م.

وقال النادي مغردًا:"تم تجديد العقد مع اللاعب من مقر إقامته في البرازيل".

يُذكر أن اللاعب بدأ مشواره في الملاعب السعودية مع فريق الفتح قبل أن يعيره إلى فريق التعاون الذي اشترى عقد اللاعب.

وحقق اللاعب انجازًا تاريخيًا مع التعاون تمثل في حصوله على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الاتحاد 2-1.
Advertisements
المزيد عن: رياضة سعودية التعاون اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك