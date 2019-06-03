التعاون يجدد عقد "ساندرو مانويل" حتى 2022

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم تمديد عقد البرازيلي ساندرو مانويل حتى عام 2022م.





وقال النادي مغردًا:"تم تجديد العقد مع اللاعب من مقر إقامته في البرازيل".





يُذكر أن اللاعب بدأ مشواره في الملاعب السعودية مع فريق الفتح قبل أن يعيره إلى فريق التعاون الذي اشترى عقد اللاعب.



