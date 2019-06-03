محمد إمام لجمهوره "سيبو موضوع الزعيم على جنب عشان نشوف أكل عيشنا"
الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:17 م
الفجر الفني
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عبر الفنان محمد إمام عن سعادته البالغة بنجاح مسلسله "هوجان"، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2019 الجالري، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية وصدى كبير بين الجمهور.
حيث نشر الفنان صورة له عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من كواليس العمل معلقًا عليها : "شئ مش سهل إن الواحد يثبت نفسه في نفس مجال أبوه خصوصاً لو الأب مش بس ناجح لا ده كمان عدى مرحلة النجاح و وصل لمكانة ماحدش غيرُه وصلها؛ اتهاجمت كتير و اتحاربت أكتر بس عمري ما ركزت مع أي هجوم أو إحباط .. كان كل حياتي و تركيزي في شغلي؛ مجهود كبير في سنين كتير علشان أثبت نفسي في شغلانة بحبها من كل قلبي بس جمهورها مش بيرحم و صعب جداً ابن فنان ينجح فيها لحد مانتوا اللي خليتوا أفلامي من أعلى الإيرادات و مسلسلاتي من أعلى المشاهدات".
واختتم إمام بتقديم الشكرً لكل من دعمه وقام بتشجيعه، قائًلا : "أنتوا السبب بعد فضل ربنا سبحانه و تعالى اني أمضي عقد بأعلى أجر في مصر، و شكراً لكل اللي حاربوني، أنتوا خلتوني أقوى بكتير، فخلوا بقى موضوع الزعيم على جنب و خلونا نشوف أكل عيشنا، علشان اللي جاي ماجاش زيه".
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