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منتخب تونس يواجه إيران بالجولة الأولى من بطولة العالم تحت 21 سنة للكرة الطائرة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:14 م
منتخب تونس يواجه إيران بالجولة الأولى من بطولة العالم تحت 21 سنة للكرة الطائرة
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مروى الجلاصي
 
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أجريت مساء يوم أمس الاحد 02 جوان 2019، بالمنامة العاصمة البحرينية، قرعة منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 21 عامًا، والتي ستحتضنها البحرين خلال الفترة من 18 حتى 27 جويلية المقبل.

وستكون البطولة بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول العالم، حيث وضعت القرعة المنتخب التونسي ضمن اقوى المجموعات، (ج) مع روسيا (الثالث في النسخة الماضية) و ايران (المرتبة 5 في البطولة الفارطة) و التشيك (مرتبة 10).

وجاءت المجموعات الأربعة للبطولة، كما يلي:

مجموعة (ا)- :البحرين (المنظم) و الصين والمغرب و بورتوريكو
مجموعة (ب): كوبا و الارجنتين و مصر و كوريا الجنوبية
مجمزعة (ج):روسيا و ايران والتشيك و تونس
مجموعة (د):بولونيا و البرازيل و الكندا وايطاليا

و هذه مقابلات الدور الاول للمنتخب التونسي:
-الخميس 18 جويلية: -تونس / ايران
-الجمعة 19 جويلية: -تونس/ التشيك
-السبت 20 جويلية :-تونس / روسيا
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