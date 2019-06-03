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شركة فسفاط قفصة تتكبّد خسائر فادحة إثر تعطل خطّ حديدي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:08 م
شركة فسفاط قفصة تتكبّد خسائر فادحة إثر تعطل خطّ حديدي
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مروى الجلاصي
 
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أكّد رئيس دائرة الإتصال بشركة فسفاط قفصة على الهوشاتي، أنّ الخط الحديدي 15 الرابط بين أم العرائس وكف الدور والمتلوي، تعطل منذ سنة 2017 بسبب الفياضات ممّا أثر سلبا على عملية نقل الفسفاط.

وأضاف بأن قيمة هذا الخط في إمداد المجمع الكيمائي التونسي، الأمر الذي أدى إلى تكبّد الشركة خسائر وأعباء إضافية في نقل الفسفاط برّا نظرا لارتفاع كلفة النقل بالشاحنات، مشيرا إلى وجود ترتيبات وإتصالات مع شركة السكك الحديدية لإعادة تأهيل هذا الخط وتشغيله.

من جهته أكّد مدير الإتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية حسان ميعادي لموزاييك، قيام الشركة بنشر طلب العروض  الخاص بإصلاح جزء من الخط 15  الذي في عهدتها  في ماي الماضي، على أن يتم فتح العروض يوم 21 جوان القادم، مرجّحا تواصل الأشغال لمدة 8 أشهر بداية من السداسي الثاني من هذه السنة.
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