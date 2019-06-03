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مسالخ أمانة جدة تستقبل 77 ألف ذبيحة خلال شهر رمضان

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:09 م
مسالخ أمانة جدة تستقبل 77 ألف ذبيحة خلال شهر رمضان
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استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال شهر رمضان المبارك 77 ألف ذبيحة، شملت الأغنام، والأبقار، والإبل، جرى ذبحها في المسلخ الرئيسي شرق جدة ومسلخ جدة الأهلي في السبيل، ومسلخ سوق الأنعام جنوب المحافظة.
وأفاد مدير إدارة المسالخ المكلف الدكتور عماد العدواني، أن المسالخ الثلاثة جرى دعمها بالكوادر المؤهلة وتخصيص 13 طبيباً بيطرياً، و250 جزاراً، و120 عاملاً منذ بداية شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن الكشف على الذبائح أسفر عن إعدام 163 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 16297 ذبيحة جزئيًا .
يُذكر أن جهود أمانة جدة متواصلة بتكثيف أعمال الرقابة على المسالخ وتسخير الإمكانيات لراحة المواطن والمقيم بما يضمن سلامة وأمن الغذاء .
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