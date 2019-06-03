'الوطنية للإعلام': قوة البث الأرضي الرقمي لتايم سبورت يوازي الفضائي في الجودة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:07 م
ميسون أبو الحسن
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قالت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، إنها قامت ببذل كل الجهود، لتقوية شارة البث الأرضي الرقمي لقنواتها؛ ليغطي كافة محافظات الجمهورية، وبصورة عالية الجودة، وذلك انطلاقًا من حرصها على حق المواطن المصري في مشاهدة الأحداث والبطولات الرياضية المُقامة على أرض مصر.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه عبر قنواتها الأرضية، تم إطلاق قناة تايم سبورت؛ وذلك لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بصورة عالية الجودة، والتي تم تقوية بثها الأرضي الرقمي الجديد، ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة والصورة.
وأوضحت الهيئة أن قطاع الهندسة الإذاعية بالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، قام بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي، وذلك استعدادًا لنقل كافة فعاليات ومباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري.
وأكدت الهيئة في بيانها، أنها تمتلك حق البث الأرضي لكافة الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية، من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية التي تُقام على أرض مصر بمقتضى القانون، وأن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقًا للقانون.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه عبر قنواتها الأرضية، تم إطلاق قناة تايم سبورت؛ وذلك لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بصورة عالية الجودة، والتي تم تقوية بثها الأرضي الرقمي الجديد، ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة والصورة.
وأوضحت الهيئة أن قطاع الهندسة الإذاعية بالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، قام بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي، وذلك استعدادًا لنقل كافة فعاليات ومباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري.
وأكدت الهيئة في بيانها، أنها تمتلك حق البث الأرضي لكافة الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية، من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية التي تُقام على أرض مصر بمقتضى القانون، وأن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقًا للقانون.
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