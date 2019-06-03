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بسبب زياد المكي.. موزاييك تتلقى لفت نظر من الهايكا

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:05 م
بسبب زياد المكي.. موزاييك تتلقى لفت نظر من الهايكا
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مروى الجلاصي
 
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وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر إلى إذاعة موزاييك أف أم على  خلفيّة تصريحات ضيف برنامج ''رمضان شو'' زياد المكّي التي اعتبرتها تضمنت إخلالا بواجب إحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته الخاصة وشرفه وسمعته.

وأشارت الهايكا في بلاغها إلى أنّ المنشط حاول تنبيه الضيف وانتهى به الأمر بعد مرور حوالي 12 دقيقة من الحوار إلى قطعه وبثّ أغنية لكن ذلك لم يمنع من حصول الخرق والتمادي فيه بشكل تصاعدي.

وذكرت الهايكا أنّ موزاييك بادرت إلى تفعيل آليات التعديل الذاتي وذلك بنشر توضيح على موقعها ساعة بعد انتهاء البرنامج، بينت فيه تعمد إقحام الضيف الحياة الخاصة لأشخاص في تصريحاته على المباشر في إشارة إلى الإعلامي والمنتج نوفل الورتاني ورجل الأعمال عمر جنيّح.

ومن جانب آخر، فقد كوّنت إدارة موزاييك لجنة للتحقيق في الحادثة يرأسها الموفق الإذاعي لتحديد المسؤوليات حتى يقع اتخاذ القرار المناسب.
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