"نشرة حوادث الفجر".. ضبط طن بانجو بحوزة 3 متهمين.. ووزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عدد من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي: