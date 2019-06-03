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"نشرة حوادث الفجر".. ضبط طن بانجو بحوزة 3 متهمين.. ووزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:07 م
نشرة حوادث الفجر.. ضبط طن بانجو بحوزة 3 متهمين.. ووزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة
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داليا عادل
 
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شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عدد من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي:

استكمال مرافعات الدفاع في "محاولة اغتيال النائب العام المساعد" 10 يونيو

في "أنصار بيت المقدس".. الدفاع يقدم 13 دفع قانوني وينتظر وكالة هشام عشماوى

ضبط 3 متهمين بحوزتهم طن "بانجو" لترويجهم في العيد

ضبط 10652 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات خلال حملة أمنية على مستوى الجمهورية

عاجل.. وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة (صور)

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