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أمانة جدة تتلف 17 طناً من الأغذية والحلويات الفاسدة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:05 م
أمانة جدة تتلف 17 طناً من الأغذية والحلويات الفاسدة
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أتلفت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بوكالة الخدمات 17 طناً من المواد الغذائية والحلوى الفاسدة والمجهولة المصدر في حملة استباقية على أسواق حراج الصواريخ؛ وذلك ضمن جهود الأمانة في حملة الرقابة البلدية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأفاد رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني أن فريق الرقابة نفّذ حملة على حراج الصواريخ بالخمرة وضبط باعة مخالفين يعرضون كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأسعار أقل من السوق، مشيراً إلى أنه تم رصد مخالفات عديدة كافتراش الطريق العام، وتخزين المواد الغذائية جوار المبيدات الحشرية والمنظفات، فضلاً عن تعريض المواد الغذائية تحت درجة حرارة عالية لأشعة الشمس وفوق سطح الطريق مباشرة.

وبيّن "الزهراني" أن البلدية أتلفت 12 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، و5 أطنان حلويات، بجانب إتلاف 7 أطنان منظفات ومبيدات حشرية، وإزالة 7 بسطات مخالفة، مؤكداً استمرارية متابعة السوق لرصد ومنع أي مخالفات تهدد صحة وسلامات السكان والزائرين وتشوه المظهر العام.
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