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المركز الصحي بتبلبو يتلقّى تجهيزات طبية من شركة الصناعات الكيميائية للفلييور بقابس

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:50 م
المركز الصحي بتبلبو يتلقّى تجهيزات طبية من شركة الصناعات الكيميائية للفلييور بقابس
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مروى الجلاصي
 
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سلّمت شركة الصناعات الكيميائية للفلييور بقابس اليوم الإثنين 03 جوان 2019، لمركز الصحة الأساسية بتبلبو من معتمدية قابس الجنوبية، مجموعة من التجهيزات الطبية بهدف تحسين الخدمات المسداة للمواطنين بهذه المنطقة.

وتتمثل هذه التجهيزات بالخصوص، في جهازين لتخطيط القلب وفي التين لقيس ضغط الدم، والتين لمراقبة الأذن والأنف والحنجرة وعدد من المعدات الطبية الأخرى.

وكانت مجموعة من أبناء مدينة تبلبو بادروا بتركيز أجهزة تكييف بهذا المركز الصحي وبتجهيزه بثلاجة لحفظ الأدوية والتلاقيح .

ويذكر ان شركة الصناعات الكيميائية للفلييور بقابس كانت قد مكنت خلال الفترة الفارطة، المستشفى الجهوي بقابس من تجهيزات طبية دعمت الخدمات الطبية لقاعة القسطرة القلبية بهذه المؤسسة الصحية.
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