ننشر موعد صلاة عيد الفطر المبارك بجميع محافظات مصر لعام 2019

ننشر لكم موعد ومواقيت صلاة العيد 2019 في محافظات ومدن مصر، بعدما ولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى، اليوم، الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية" .





وتكون غرة شهر شوال 1440هـ فلكيا يوم غدا، الثلاثاء، الموافق 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.





موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كما يلى:





القاهرة 5:19





الجيزة 5:19





الإسكندرية 5:21





بورسعيد 5:12





السويس 5:14





العريش 5:06





طور سيناء 5:13





سانت كاترين 5:11





طابا 5:06





شرم الشيخ 5:12





دمنهور 5:20





طنطا 5:18





المنصورة 5:16





الزقازيق 5:17





بنها 5:18





شبين الكوم 5:19





كفر الشيخ 5:18





الفيوم 5:22





بنى سويف 5:21





المنيا 5:25





أسيوط 5:25





سوهاج 5:25





قنا 5:22





أسوان 5:25





أبو سمبل 5:34





مرسى مطروح 5:32





الغردقة 5:15





الخارجة 5:33





الإسماعيلية 5:13





دمياط 5:13





السلوم 5:40





نويبع 5:08





حلايب 5:14





شلاتين 5:16