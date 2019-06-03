ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ننشر موعد صلاة عيد الفطر المبارك بجميع محافظات مصر لعام 2019

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:49 م
ننشر موعد صلاة عيد الفطر المبارك بجميع محافظات مصر لعام 2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ننشر لكم موعد ومواقيت صلاة العيد 2019 في محافظات ومدن مصر، بعدما ولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى، اليوم، الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية" .

وتكون غرة شهر شوال 1440هـ فلكيا يوم غدا، الثلاثاء، الموافق 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كما يلى:

القاهرة 5:19

الجيزة 5:19

الإسكندرية 5:21

بورسعيد 5:12

السويس 5:14

العريش 5:06

طور سيناء 5:13

سانت كاترين 5:11

طابا 5:06

شرم الشيخ 5:12

دمنهور 5:20

طنطا 5:18

المنصورة 5:16

الزقازيق 5:17

بنها 5:18

شبين الكوم 5:19

كفر الشيخ 5:18

الفيوم 5:22

بنى سويف 5:21

المنيا 5:25

أسيوط 5:25

سوهاج 5:25

قنا 5:22

أسوان 5:25

أبو سمبل 5:34

مرسى مطروح 5:32

الغردقة 5:15

الخارجة 5:33

الإسماعيلية 5:13

دمياط 5:13

السلوم 5:40

نويبع 5:08

حلايب 5:14

شلاتين 5:16
Advertisements
المزيد عن: موعد صلاة عيد الفطر موعد صلاة العيد 2019 عيد الفطر المبارك صلاة العيد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك