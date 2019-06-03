تقوية البث الأرضي على مستوى محافظات الجمهورية لنقل المباريات المقامة بمصر

انطلاقا من حرص الهيئة الوطنية للاعلام علي حق المواطن المصري في مشاهده الاحداث والبطولات الرياضية المقامة علي ارض مصر فقد تم بذل كل الجهود لتقوية شارة البث الارضي ليغطي كافة محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة.





حيث قام قطاع الهندسه الاذاعية بالوطنية للإعلام وبالتعاون مع القطاعات المعنية الاخري بتحديث مراكز البث والارسال لتقوية البث الارضي استعدادا لنقل كافة فعاليات ومباريات كأس الأمم الافريقية والتي تستضيفها مصر هذا الشهر الجاري





وتؤكد الوطنية للاعلام علي انها تمتلك حق البث الارضى لكافة الاحداث والتظاهرات الفنية او الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الانشطة الرياضية التي تقام علي أرض مصر بمقتضى القانون و ان حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق اصيل لها طبقا للقانون .





وتتمني الوطنية للاعلام لجماهير الكرة المصرية مشاهدة ممتعة وللمنتخب المصري التوفيق والفوز بالبطولة.