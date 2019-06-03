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المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:49 م
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش
الأمن المغربي
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وكالات
 
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أعلنت المملكة المغربية، الاثنين، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تنشط بمدينتي الراشيدية وتنغير جنوب شرقي البلاد.

 

وأوضح بيان للشرطة أنها ألقت، الاثنين، القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش بمدينتي الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.

 

وأضافت الشرطة أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين، أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة لداعش ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية.

 

وأكد المصدر أنه تمت إحالة الموقوفين على النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث واستكمال التحقيقات.

 

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