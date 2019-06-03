تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة في أسيوط (صور)

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الاثنين 15 عقد تقنين أراضى أملاك دولة كدفعة جديدة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الاراضى وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى أقيم بديوان عام المحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وبعض رؤساء المراكز والأحياء.





وقال محافظ أسيوط إنه جاري تسليم عقود التقنين لواضعى اليد فور الانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب " وإنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضي الزراعية وأراضي المباني مؤكدًا على استمرار عمل المنظومة بالمحافظة وإستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين لافتا إلى أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألف و607 طلبًا بالقرى والمراكز.



