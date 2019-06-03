الشركة الوطنية للسكك الحديدية في طريقها لإعادة استغلال الخط 15 لنقل الفسفاط

أكد مدير الإتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية حسان ميعادي، أن الشيمينو قامت بنشر طلب عروض لإصلاح جزء من الخط 15 الخاص بنقل الفسفاط والرابط بين أم العرائس والمتلوي.





وذكر الميعادي في تصريح لموزاييك الاثنين 03 جوان 2019، أن ذلك يأتي في إطار التسريع بإعادة تشغيل هذا الخط المعطل منذ سنة 2017، وهو في عهدة الشيمينو منذ شهر ماي الماضي، على أن يتم فتح العروض يوم 21 جوان القادم.





ومن المتوقع أن تتواصل الأشغال لمدة 8 أشهر بداية من السداسي الثاني من هذه السنة، ومن المنتظر أيضا أن يعود هذا الخط حيّز بداية سنة 2020.





وأضاف المصدر ذاته، أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ستدعم هذا الخط بقاطرات جديدة.