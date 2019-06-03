22.54 تريليون يوان إجمالي الأصول الائتمانية في الصين

انكمشت صناعة الائتمان الصينية خلال الربع الأول من هذا العام، مع استمرار زخمها في دعم الاقتصاد الحقيقي.





وبحسب "شينخوا"، أظهرت نتائج بيانات جمعية الائتمان الصينية، أن اجمالي الأصول الائتمانية للاعبي السوق الـ 68 في الصين بلغ 22.54 تريليون يوان (نحو 3.27 تريليون دولار) بنهاية آذار (مارس) الماضي، بانخفاض 0.7 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018.





وانخفضت إيرادات الأعمال في الربع الأول بأكثر من 5 في المائة على أساس سنوي مع تشديد اللوائح المالية.

واستحوذت المؤسسات الصناعية والتجارية على حصة الأسد من إجمالي استثمارات الائتمان في الربع الأول، تلتها المؤسسات المالية والصناعات الأساسية والعقارات.









وبلغ رصيد رأس المال الإئتماني المُستثمر في الشركات الصناعية والتجارية 5.67 تريليون يوان بنهاية آذار (مارس)؛ ما يمثل 29.8 في المائة من إجمالي رصيد رأس المال.









في المقابل، ذكر مسؤول صيني، أمس، خلال منتدى تجاري أن تجارة الخدمات الصينية شهدت توسعا مستمرا وهيكلا أفضل.









وأدلى ما جيان تانج؛ سكرتير المجموعة القيادية بالحزب الحاكم الصيني في مركز الأبحاث التنموي في مجلس الدولة، بهذه التصريحات في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2019 الذي اختتم أعماله في بكين أمس الأول.





وفي عام 2018، شهد حجم الاستيراد والتصدير في تجارة الخدمات المكثفة للمعرفة زيادة بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي، أعلى بكثير من إجمالي نمو تجارة خدمات.









وارتفع نصيب تجارة الخدمات المكثفة للمعرفة في إجمالي تجارة الخدمات بالبلاد 2.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت نسبة تجارة الخدمات التقليدية، ومن بينها السياحة والنقل والبناء، بنحو 2.2 نقطة مئوية.

ويؤمن ما؛ بأن مستقبل تنمية تجارة الخدمات الصينية يجب أن يعتمد على الانفتاح الصناعي، مضيفا أن الصين ستوفر ضمانات مؤسسية لصناعة الخدمات وستفسح المجال كاملا أمام دور السوق، مع إعطاء أهمية أكبر إلى تطبيق الابتكارات وحماية حقوق الملكية الفكرية.





وفي العام الماضي، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية في الخدمات 5 تريليونات يوان (نحو 724.72 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 11.5 في المائة.







